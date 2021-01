Semyon Varlamov: le premier depuis 1930?

Le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov semble bel et bien remis de sa mésaventure survenue avant le match de samedi et il a d’ailleurs poursuivi son impressionnant début de campagne, lundi.

Avec 27 arrêts aux dépens des Bruins de Boston, le Russe a savouré un gain de 1 à 0 et surtout, un deuxième blanchissage en autant de sorties jusqu’ici. Précédemment, il avait tenu en échec Alexis Lafrenière et les Rangers de New York 4 à 0, jeudi. Conséquemment, le vétéran est devenu le premier gardien de l’histoire des Insulaires à réussir le jeu blanc lors de ses deux rencontres initiales dans une saison régulière. Il est le 14e ayant accompli l’exploit dans la Ligue nationale, le dernier étant Darcy Kuemper avec le Wild du Minnesota en 2014-2015.

S’il résiste à tous les assauts des Devils du New Jersey, jeudi, il sera le premier homme masqué du circuit depuis Lorne Chabot avec les Maple Leafs de Toronto en 1930-1931 à effectuer d’entrée de jeu trois coups de pinceau. Également, sa séquence de 120 minutes sans céder est la plus longue des Islanders pour un début de calendrier et surpasse celle de Rick DiPietro (115:35) réalisée en 2003-2004.

Un incident oublié

Atteint près de la clavicule par un tir de son coéquipier Cal Clutterbuck durant l’échauffement de samedi, Varlamov a placé cet incident derrière lui, même s’il avait dû renoncer à jouer contre les Rangers. Il semble dans de bien meilleures dispositions, comme tous ont pu le constater.

«Je me sentais bien en matinée [dimanche]. J’ai patiné et j’avais de bonnes sensations après l’entraînement. [...] Ce fut la même chose aujourd’hui [lundi], a-t-il expliqué au site NHL.com. Je peux vous dire qu’il s’agit du meilleur résultat après deux matchs de ma carrière. Je n’avais jamais réussi deux blanchissages d’affilée au début d’un calendrier. Il y a eu des années où je me sentais bien, mais l’issue avait été différente. Je suis heureux que ça se passe ainsi.»

En contrôle

Au sein de la section Est qui regroupe des formations redoutables, les Islanders souhaitent évidemment que Varlamov continuera ses succès et demeurera en santé. Selon son instructeur-chef Barry Trotz, une bonne partie de l’équation gagnante se fait entre les deux oreilles du principal concerné.

«Je pense qu’il est juste très calme, a-t-il déclaré. Je crois que c’est la première chose à dire dans son cas. Regardez ailleurs dans la ligue. Quand les gardiens jouent très bien, vous constatez qu’ils affichent tout leur calme. Ce n’est pas différent d’un frappeur au baseball qui voit bien la balle. Il la voit tellement grosse et au ralenti.»