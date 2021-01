Raptors: une discussion déterminante

Kyle Lowry était dans sa zone face aux Mavericks de Dallas, lundi soir, et personne, ni même l’entraîneur-chef Nick Nurse, n’allait lui dire comment jouer. Résultat: les Raptors commencent à voir la lumière au bout du tunnel avec une troisième victoire consécutive.

Lundi soir à Tampa, les Raptors et les Mavericks étaient sur un pied d’égalité après une demie et Nurse a tenté de discuter avec Lowry sur quelques ajustements à apporter à son jeu. Cependant, le principal intéressé ne voyait pas les choses de la même façon et les Raptors ont gagné 116 à 93.

«Je lui ai parlé un peu à la mi-temps, je lui ai parlé de [comment] je pensais que certaines choses que j’ai vues pourraient le libérer. Et il a dit: "non, je vais bien. Je vois des opportunités de tir, je vois des ouvertures, donc je vais bien."», a expliqué Nurse après la partie.

«Je pense qu’il était simplement dans sa zone en attaquant au bon moment et en tirant au bon moment.»

Il ne faut toutefois pas voir dans cet échange et dans cette réaction de Lowry un désaveu envers son instructeur. Le joueur affirme plutôt tout au contre qu’ils ont trouvé une façon de travailler qui fonctionne.

«C’est juste Nick et moi, on fait des aller-retour – pas d’une mauvaise façon, d’une bonne façon – et il veut m’aider. J’étais dans mon erre d’aller, et je savais ce dont nous avions besoin», a-t-il déclaré.

Prolonger les bonnes séquences

Nurse, pour sa part, ne va pas se plaindre. Ayant déjà soulevé le problème du manque de régularité et de constance des troupes, il n’allait certainement pas couper Lowry dans son élan. Et cette approche s’est finalement avérée payante, puisque les Raptors montrent maintenant une fiche de 5-8.

«Nous essayons de lisser certaines choses et de prolonger nos bons moments de jeu tout au long du match. Je pense que cela prend un peu de temps, mais il y a beaucoup de basket à jouer, a dit le pilote. C’était bien de très bien jouer à peu près tout au long de la deuxième demie, donc voyons si nous pouvons continuer.»

La formation canadienne accueillera maintenant le Heat de Miami, au sein de son domicile temporaire, soit l’Amalie Arena de Tampa.