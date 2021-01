Les Hurricanes aux prises avec la COVID-19

Le match opposant les Hurricanes de la Caroline aux Predators de Nashville, prévu mardi soir, a été reporté à une date ultérieure en raison de la COVID-19.

En effet, la formation de Rob Brind'Amour est aux prises avec le virus. L'attaquant Jordan Staal était sur la liste des joueurs ayant contracté le virus lors des deux derniers matchs.

Lundi, les deux formations ont croisé le fer au Bridgestone Arena et la Caroline l’a emporté 4 à 2 grâce à trois buts au dernier vingt. Les «Canes» doivent disputer six parties d’affilée à domicile à compter de jeudi. Les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas ont à se présenter à Raleigh pour deux rencontres chacun d’ici la fin du mois.

Les Hurricanes comptent deux gains en trois duels jusqu’ici.