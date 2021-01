Le Revolution s’assure de garder son gardien

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre s’est entendu avec le gardien Matt Turner sur les clauses d’un nouveau contrat, mardi.

Le club de la Major League Soccer (MLS) n’a pas dévoilé la durée et les détails financiers de ce nouveau pacte.

En 2021, l’athlète de 26 ans disputera sa sixième saison dans le circuit Garber, lui qui s’était joint au Revolution comme joueur autonome en 2016.

En 69 parties en carrière, le natif du New Jersey a maintenu un dossier de 24-21-23 et a réalisé 16 blanchissages. L’an dernier, il a aidé son club à établir un record de concession pour la plus basse moyenne de buts alloués en une saison. Il a également permis à l’équipe de la Nouvelle-Angleterre d’atteindre la finale de l’Association de l’Est.

Présentement, Turner est au camp d’entraînement de la formation nationale américaine, où il tente de décrocher le poste de partant pour la première fois.