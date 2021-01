Retour sur le face-à-face Tortorella-Hartley

Les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary s’affronteront lundi, mais le résultat risque fort d’être différent d’un duel entre les deux clubs ayant eu lieu il y a exactement sept ans, jour pour jour.

Ce jour-là, Bob Hartley avait décidé de récompenser ses joueurs de soutien chez les Flames, dont certains étaient principalement reconnus pour leurs talents de pugiliste, en les envoyant sur la glace pour la mise au jeu initiale.

Il s’agissait de Brian McGrattan, Kevin Westgarth, Blair Jones, Ladislav Smid et Chris Butler.

John Tortorella n’avait pas du tout apprécié et avait répliqué avec les Tom Sestito, Dale Weise, Kellan Lain, Jason Garrison et Kevin Bieksa. Il n’a fallu que deux secondes pour que tous les joueurs sur la glace jettent les gants.

Les Canucks avaient finalement triomphé 3 à 2 dans une rencontre où les arbitres avaient distribué 204 minutes de pénalité.

«Torts» avait d’ailleurs ajouté une couche en se rendant près du vestiaire des Flames après la première période pour enguirlander son homologue. Ultérieurement, il a écopé d’une suspension de 15 jours sans solde - soit six matchs en tout -, tandis qu’Hartley a dû débourser 25 000 $ en amende.

«C'était d’une stupidité absolue, avait d’ailleurs commenté Tortorella deux années plus tard. Je ne veux pas trop en parler parce que cela me gêne. Mon cœur était à la bonne place dans ce que je pensais faire à ce moment-là. De toute évidence, je ne pensais pas clairement. Mais je me souciais de mon équipe.»

Reprise en vue?

Si les deux hommes ont depuis enterré la hache de guerre, les rivalités canadiennes pourraient toutefois reprendre un cran d’intensité cette saison en raison du changement dans les sections. En effet, chaque équipe canadienne affrontera les autres neuf ou 10 fois.

Dans certains cas, deux clubs croiseront le fer quatre fois consécutive.

Les rivalités telles que celles entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto et celle entre les Flames et les Oilers d’Edmonton pourraient ainsi reprendre du poil de la bête.