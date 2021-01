Pierre-Luc Dubois se fait pardonner de la bonne façon

Cloué au banc par son entraîneur-chef John Tortorella en fin de deuxième période, l’attaquant Pierre-Luc Dubois a touché la cible au troisième vingt pour aider les Blue Jackets de Columbus à disposer des Red Wings au compte de 3 à 2, lundi après-midi, à Detroit.

Du même coup, les visiteurs ont signé leur premier gain de la campagne après deux échecs d’entrée de jeu face aux Predators à Nashville.

«Ce n’était qu’une question de temps avant que nous obtenions une victoire. Nous ne jouions tout simplement pas notre meilleur hockey», a affirmé Dubois, lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement.

Dominés 25 à 19 au chapitre des tirs après 40 minutes, les Jackets ont pris les devants grâce à Alexandre Texier, qui a surpris Thomas Greiss en contournant le filet à la sixième minute du dernier engagement. Puis, Dubois a déjoué le gardien en échappée à l’aide d’un tir dans la partie supérieure du filet 76 secondes plus tard.

Ayant passé environ les sept dernières minutes de la période médiane hors de la patinoire, le Québécois a ainsi obtenu son premier filet de la saison.

«Chaque match sera comme celui-là, a indiqué le Québécois. Nous avons vu le niveau d’intensité dans la bulle (lors des séries éliminatoires de la dernière campagne). Maintenant, nous allons disputer deux matchs de suite contre la même équipe la plupart du temps. La fin du premier match et le début du deuxième seront importants.»

Oliver Bjorkstrand a pour sa part inscrit un but et une mention d’aide. L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a été blanchi, ne décochant pas un seul tir. D’ailleurs, il se trouve toujours au neutre au chapitre des points et des lancers cette année.

Dans une cause perdante, Bobby Ryan a réalisé un doublé et revendique trois filets en 2020-2021. L’ex-joueur des Sénateurs d’Ottawa a profité d’une mise au jeu gagnée par Michael Rasmussen en zone adverse pour battre aussitôt Joonas Korpisalo - auteur de 35 arrêts au total - avec un tir vif lors du premier engagement. Il a ensuite réduit l’écart à un but avec moins d’une minute à écouler en temps réglementaire.

«C’est une campagne où je dois me prouver, a exprimé Ryan. Je dois monter mon niveau de jeu, comme j’aurais dû le faire dans les dernières années. Je ne voulais pas connaître un mauvais début de saison. Je me sens bien de contribuer de la bonne façon.»

Les Blue Jackets et les Red Wings se retrouveront mardi au Michigan.

Un match défensif à l’avantage des Islanders

Il a fallu attendre les cinq dernières minutes de jeu pour finalement voir un but dans cette rencontre, mais les Islanders de New York ont réussi à soutirer un gain de 1 à 0 sur les Bruins de Boston.

Jean-Gabriel Pageau a été l’auteur du seul filet, aidé des défenseurs Adam Pelech et Ryan Pulock.

Somme toute, les joueurs des Islanders n’ont décoché que 17 tirs, dont seulement trois en première période. Les Bruins ont été plus actifs avec 27 lancers, voyant également 17 autres tirs être bloqués par les joueurs adverses.

De retour après s’être blessé lors de la période d’échauffement du match de samedi face aux Rangers de New York, le gardien Semyon Varlamov s’est offert le jeu blanc, son 29e en carrière.