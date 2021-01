Le D.C. United a son nouvel entraîneur-chef

L’Argentin Hernan Losada a été embauché à titre d’entraîneur-chef par le D.C. United, lundi.

L’organisation de la capitale américaine a choisi l’homme de 38 ans parmi plus de 25 candidats, selon ce qu’a rapporté le site officiel de la Major League Soccer (MLS). D’ailleurs, la recherche du club a duré plus de trois mois. Certains noms, dont celui de l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal Patrice Bernier, avaient été évoqués en octobre dernier par le quotidien «The Washington Post».

Losada comblera le poste qui était vacant depuis le congédiement de Ben Olsen le 8 octobre. Il devient par le fait même le plus jeune instructeur-chef du circuit Garber. Il avait obtenu l’emploi de pilote de la première équipe du Beerschot en Belgique en octobre 2019. Celle-ci a aidé à la division principale du circuit national.

«Je suis excité d’obtenir cette opportunité de me joindre au D.C. United et à écrire un nouveau chapitre fructueux d’une formation ayant une riche histoire, a-t-il déclaré par voie de communiqué. Je crois qu’il faut jouer chaque match pour gagner et selon moi, le meilleur moyen d’y arriver est de créer le plus d’occasions de marquer possible chaque fois que nous débarquons sur le terrain. On doit afficher un haut degré d’énergie et miser sur du soccer offensif en jouant à la verticale.»

«Notre démarche nous a permis d’identifier la bonne personne pour mener notre club. Ce fut extrêmement minutieux et nous avons confiance qu’Hernan est l’homme idéal, a ajouté le directeur général Dave Kasper. Nous croyons fermement à son approche vis-à-vis le sport et à son désir d’offrir du soccer intense avec ou sans le ballon.»

En 2020, le D.C. United a pris l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 5-12-6.