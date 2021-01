Soirée de premières à Edmonton!

À son premier départ dans l’uniforme du Canadien, Jake Allen pourra garder la rondelle du match en souvenir pour sa première victoire. Alexander Romanov déposera aussi une rondelle dans ses valises en raison de son premier but dans la LNH.

Allen, Romanov, mais aussi le jeu inspiré du Canadien en infériorité numérique ont conduit le Canadien à un gain de 3 à 1 contre les Oilers, hier au Rogers Place.

Le CH aura donc réussi son passage dans la capitale albertaine avec deux victoires en deux rencontres. Sur le plan défensif, la bande à Claude Julien a limité la grosse machine offensive des Oilers à seulement deux buts en deux matchs. Le monstre à deux têtes n’aura pas rugi avec une petite passe pour Connor McDavid et aucun point pour Leon Draisaitl.

Crédit photo : Photo AFP

En matinée, Dave Tippett n’avait rien d’un entraîneur heureux. Il avait justifié le retrait des défenseurs Ethan Bear et Caleb Jones de sa formation en disant que son équipe devait mieux jouer défensivement. Quelques heures plus tard, les Oilers ont aussi eu des ennuis à l’attaque, un avantage numérique en panne et un gardien qui inspire tout sauf la confiance en Mikko Koskinen.

Tir des poignets

Romanov a marqué son premier but à son troisième match avec le CH. En première période, le Russe a décoché un tir de la pointe des poignets alors que Paul Byron passait devant Koskinen.

«Je ne réalisais pas que je venais de marquer, j’étais tellement heureux», a dit Romanov après le match.

En désavantage numérique, les Jeff Petry, Joel Edmundson, Ben Chiarot, Shea Weber, Phillip Danault, Paul Byron, Jake Evans, Nick Suzuki, Joel Armia et Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli ont fait un boulot colossal devant Allen.

Ce qu'on a remarqué

Une passe à Mario Leblanc

Il y avait un risque. Mais c’était la bonne décision. En fin de deuxième période, Claude Julien a choisi de contester la décision de l’arbitre Chris Schlenker, qui venait de refuser un but à Shea Weber. Mario Leblanc, le responsable de la vidéo chez le CH, a probablement glissé un mot rapide dans l’oreillette de Julien pour lui dire que Jeff Petry avait tout fait pour éviter le contact avec Mikko Koskinen sur ce jeu et que c’était Devin Shore qui avait poussé son propre gardien. À la reprise, les arbitres ont donné raison au CH. Un but pour le capitaine, son premier de la saison. Si Julien avait perdu son appel, les Oilers auraient profité d’un avantage numérique pour le début du troisième tiers avec un retard d’un seul but.

Anderson en douleur

Josh Anderson n’était visiblement pas à 100 % de sa forme physique lors de ce match en raison d’une possible blessure à la jambe droite. En première période, l’ancien des Blue Jackets de Columbus a regagné le vestiaire pour plusieurs minutes après un contact anodin avec Joakim Nygard. Artturi Lehkonen l’a brièvement remplacé à la droite de Nick Suzuki et de Jonathan Drouin. Avant la fin de la deuxième, Anderson a retrouvé sa place, mais il n’avait pas la même rapidité.

Zéro en sept

Les Oilers ont trôné au sommet de la LNH l’an dernier à 29,5 % en supériorité numérique. La discipline représentait un mot d’ordre pour le CH. Un concept un brin oublié avec sept punitions. Malgré cela, les Oilers n’ont pu marquer. En première période seulement, le Tricolore a passé 5 min 28 s en infériorité numérique, dont 32 secondes à trois contre cinq.

SOMMAIRE

3e période | MTL 3 - EDM 1

20:00 - Fin du match.

17:51 - BUT! Devin Shore prive Jake Allen d'un jeu blanc. Le CH mène 3-1 en fin de rencontre.

12:15 - ET COMPTE! Artturi Lehkonen marque à court d'un homme à 2 contre 1! 3-0 Canadiens!

12:02 - Nick Suzuki chassé pour avoir fait trébucher. Supériorité Oilers.

10:12 - Brendan Gallagher effectue une chute et parvient à tirer au filet. Mikko Koskinen sort la jambière juste à temps.

08:55 - Punition à Adam Larsson pour obstruction. Supériorité Canadiens.

07:06 - Darnell Nurse lance du point d'appui. Jake Allen repousse son 20e tir du match.

04:17 - Punition à Shea Weber pour avoir plaqué Leon Draisaitl dans les chiffres. Une 6e supériorité pour les Oilers ce soir. (0/6)

01:47 Alexander Romanov plaque Connor McDavid.

00:01 - Phillip Danault soutire la rondelle à Kyle Turris dans le cercle de mise au jeu.

00:00 - Début de la période.

2e période | MTL 2 - EDM 0

20:00 - Fin de la période.

19:44 - ET COMPTE! Après un but refusé, la contestation donne raison au CH. Shea Weber fait 2-0 à l'aide d'un tir derrière le filet.

17:51 - Connor McDavid chassé pour avoir accroché Jeff Petry. On jouera à 4 contre 4 pendant 1:18...

17:11 - Brendan Gallagher chassé pour avoir plaqué Darnell Nurse par-derrière. Supériorité Oilers. (0/5)

16:30 - Le CH domine les tirs 16-1 à 3:30 du 2e entracte.

14:30 - Tyler Toffoli passe près de marquer son premier dans l'enclave, Mikko Koskinen a le dernier mot.

12:09 - Jesperi Kotkaniemi fraoppe deux fois. Mikko Koskinen dit non les deux fois.

13:11 - Slater Koekkoek chassé pour avoir cinglé Jesperi Kotkaniemi. Une autre supériorité pour le CH en deuxième. (0/2)

07:18 - Punition à Adam Larsson pour avoir retenu Phillip Danault. Au CH de profiter de l'attaque massive. (0/1)

04:06 - Punition à Alexander Romanov pour double-échec... c'est une QUATRIÈME supériorité pour les Oilers... (0/4)

01:30 - Josh Anderson file avec la rondelle devant Mikko Koskinen, qui a le dernier mot.

00:25 - Brendan Gallagher lance à bout portant, mais il lance directement sur la lame de Mikko Koskinen!

00:01 - Phillip Danault gagne la mise au jeu initiale face à Kyle Turris.

00:00 - Début de la 2e période.

1re période | MTL 1 - EDM 0

20:00 - Fin de la première période.

16:58 - Ben Chiarot chassé pour avoir retardé le match... c'est une troisième supériorité pour les Oilers en cette 1re période.

15:05 - Joel Armia chassé à son tour pour avoir retenu. Le CH se défendra à 5 contre 3 pendant 20 secs... (0/2)

1330 - Punition à Phillip Danault pour obstruction. Supériorité Oilers (0/1).

09:54 - ET COMPTE! La recrue Alexander Romanov donne les devants au CH et inscrit son premier but dans la LNH! 1-0 MTL

02:49 - Slater Koekkoek est le premier à lancer sur le filet du CH. Jake Allen saisit dans le plastron. Son premier arrêt avec le Bleu-blanc-rouge.

01:27 - Connor McDavid plaque Jesperi Kotkaniemi.

00:13 - Brendan Gallagher ne tarde pas à tester la vigilance de Mikko Koskinen, surpris, qui bloque son tir des poignets.

00:01 - Phillip Danault remporte la mise au jeu initiale devant Kyle Turris.

00:00 - Début de la période.

Formation des Canadiens

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Josh Anderson

Tyler Toffoli - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Paul Byron - Jake Evans - Artturi Lehkonen

Ben Chiarot - Shea Weber

Joel Edmundson - Jeff Petry

Brett Kulak - Alexander Romanov

Jake Allen

Formation des Oilers

Ryan Nugent-Hopkins - Connor McDavid - Zack Kassian

Dominik Kahun - Leon Draisaitl - Kailer Yamamoto

Joakim Nygard - Kyle Turris - Jesse Puljujarvi

Josh Archibald - Devin Shore - Alex Chiasson

Darnell Nurse - Slater Koekkoek

Kris Russell - Tyson Barrie

William Lagesson - Adam Larsson

Mikko Koskinen