Eetu Luostarinen se fait des amis en Floride

Eetu Luostarinen a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à l’occasion du match d’ouverture des Panthers de la Floride, dimanche, et il semble avoir ajouté l’entraîneur-chef Joel Quenneville à son groupe d’admirateurs.

Le Finlandais de 22 ans a marqué le filet de la victoire en troisième période. Il a accepté une passe de son revers de la part de Carter Verhaeghe avant de rapidement décocher un tir tout en fonçant au filet. Les Panthers ont finalement vaincu les Blackhawks de Chicago 5 à 2.

Acquis des Hurricanes de la Floride – avec qui il a disputé huit matchs la saison dernière – dans la transaction impliquant Vincent Trocheck, Luostarinen a été utilisé pendant 13 min 21 s, un sommet dans sa jeune carrière.

«J’ai aimé son match, a dit Quenneville lors d’une vidéoconférence après la partie. Je pense qu'il fait beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'il a de la créativité dans son jeu. La rondelle le suit un peu.»

«Son but et le moment de celui-ci vous donnent en quelque sorte une illustration du type de joueur qui passe sous le radar et qui peut aider notre équipe et être utile dans toutes les situations.»

Séjour bénéfique

Le principal intéressé a également récolté une mention d’aide et terminé le match avec un différentiel de +2. Il a conséquemment été nommé la première étoile de la rencontre.

Il attribue cette bonne entrée en la matière à son séjour en Finlande cet automne, pendant que la LNH préparait son retour en cette période de pandémie. Il a en effet totalisé cinq buts et 15 points en 17 parties avec KalPa, dans la Liiga.

«De toute évidence, j'ai eu du temps de glace là-bas en Finlande, quelques matchs avant le camp [d'entraînement], et je pense que ç’a fait une grosse différence pour moi, a-t-il affirmé. Je voulais continuer sur cette lancée et je me sentais bien dans ce premier match.»