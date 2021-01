Pacioretty tranche en prolongation

L’ancien capitaine des Canadiens Max Pacioretty a marqué avec seulement 7 secondes d’écouler en prolongation et les Golden Knights de Vegas ont défait les Ducks d’Anaheim 2-1, samedi soir au T-Mobile Arena.

Dans la défaite, Maxime Comtois a inscrit son 3e filet de la campagne. Le Québécois a d’ailleurs marqué tous les buts de son équipe jusqu’ici cette saison.

William Karlsson a été l’autre buteur des Golden Knights. Marc-André Fleury était devant la cage des gagnants, il a stoppé 21 des 22 tirs dirigés vers lui.

Remontée spectaculaire du Wild

À Los Angeles, le Wild a comblé un déficit de deux buts en 3e période pour finalement l’emporter 4-3 sur les Kings en prolongation.

Marcus Johansson a inscrit le but de la victoire pour le Minnesota. Matt Dumba, Joel Eriksson Ek et Ryan Suter ont également touché la cible pour les vainqueurs. Gabriel Vilardi, Blake Lizotte et Andreas Athanasiou ont marqué pour Los Angeles.

Jeu blanc pour Markstrom

Les Flames de Calgary ont signé un premier gain cette saison en défaisant les Canucks de Vancouver 3-0.

Sean Monahan, Dillon Dube et Matthew Tkachuk ont inscrit les buts des vainqueurs dans ce duel de la section Nord présenté sur les ondes de TVA Sports.

Affrontant ses anciens coéquipiers, le gardien de but Jacob Markstrom a réussi le jeu blanc avec 32 arrêts.