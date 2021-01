Les Rangers répliquent aux Islanders

Deux jours après avoir été blanchis 4 à 0 par les Islanders de New York à leur premier match de la saison, les Rangers ont rendu la pareille à leurs rivaux new-yorkais en les défaisant 5 à 0, samedi soir, au Madison Square Garden.

Pavel Buchnevich et Artemi Panarin ont mené les Rangers en inscrivant chacun deux buts. C’est Buchnevich qui a marqué le premier filet de la saison de son équipe en tout début de rencontre. L’attaquant russe a capitalisé sur le bel effort de son coéquipier Mika Zibanejad, qui a soutiré la rondelle à Noah Dobson en zone centrale pour provoquer un deux contre un.

Panarin a doublé l’avance des siens en fin de première après avoir capté un long relais de Brendan Smith et filé en échappée.

Buchnevich et Kaapo Kakko ont profité de cafouillages des Islanders en deuxième période pour creuser l’avance de leur formation. Panarin a complété le travail au troisième tiers, en avantage numérique, avec la contribution de Buchnevich.

Utilisé pendant 16 min 31 s, l’attaquant québécois Alexis Lafrenière n’a pas noirci la feuille de pointage.

À son premier départ de la saison. Alexandar Georgiev a obtenu le jeu blanc, son cinquième en carrière, en réalisant 23 arrêts.

Ce fut beaucoup moins concluant pour Ilya Sorokin, qui a été malmené pour ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Le prometteur Russe a accordé cinq buts en 32 lancers.

Les Leafs reviennent à la charge

À Ottawa, les Maple Leafs de Toronto n’ont pas laissé les Sénateurs leur jouer un tour pour une deuxième soirée consécutive et l’ont emporté 3 à 2.

Auston Matthews, avec l’avantage d’un homme, a inscrit le but vainqueur en début de troisième période. Mitch Marner, qui a participé à tous les filets des siens, avait marqué lors de l’engagement précédent.

En secouant les cordages au premier vingt, Joe Thornton a écrit une page d’histoire en devenant le deuxième plus vieux joueur des Leafs à marquer. À 41 ans et 198 jours, il n’est devancé que par Allan Stanley, qui avait enfilé l’aiguille à 41 ans et 252 jours, le 8 novembre 1967.

Le match a aussi été historique pour le jeune espoir des «Sens» Tim Stutzle, qui a inscrit son premier but en carrière dans le circuit Bettman. L’Allemand a été patient avant de frapper au vol une rondelle que le gardien Jack Campbell n’a jamais vue venir.

Dans la victoire, les Torontois ont perdu les services de l’attaquant Nick Robertson. Celui qui disputait sa première partie en saison régulière s’est blessé au genou en première période et a été forcé de quitter la rencontre.

À Detroit, Dylan Larkin a marqué ses deux premiers buts à titre de nouveau capitaine des Red Wings pour mener les siens vers une victoire de 4 à 2 contre les Hurricanes de la Caroline. Bobby Ryan a pour sa part inscrit son premier but dans l’uniforme des Red Wings. Jonathan Bernier a réussi 29 arrêts dans la victoire.

Il s’agit d’un premier gain cette saison pour les Wings, qui s’étaient inclinés 3 à 0 face aux Canes en lever de rideau.