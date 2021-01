Les Knicks pulvérisent les Celtics

Grâce à 57 points en seconde demie, les Knicks de New York ont humilié les Celtics de Boston 105 à 75, dimanche, au TD Garden.

La formation de la Grosse Pomme a ainsi mis fin à une séquence de cinq revers, tandis que leurs rivaux du jour subissaient une première défaite à des six dernières sorties.

C’est Julius Randle et R.J. Barrett qui ont mené la charge pour les vainqueurs. Le premier a amassé 20 points, 12 rebonds et quatre mentions d’assistance. Le second a totalisé 19 points, 11 rebonds et trois passes décisives. Sorti du banc, Immanuel Quickley a aussi fait sa part avec 17 points et huit assistances.

Chez les Celtics, un seul joueur a inscrit plus de 10 points. Il s’agit de Jaylen Brown, qui a récolté 25 points, six rebonds et trois assistances. Le club du Massachusetts doit se débrouiller sans Jayson Tatum. Le joueur vedette est en quarantaine après avoir été en contact avec un coéquipier qui a été déclaré positif à la COVID-19.