Adam McQuaid accroche ses patins

Le défenseur Adam McQuaid a tiré un trait sur sa carrière de hockeyeur professionnel, samedi soir.

Celui qui a disputé 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) y a joué son dernier match le 28 mars 2019, lorsqu’il portait l’uniforme des Blue Jackets de Columbus. Lors de cet affrontement contre le Canadien de Montréal, l’homme de 34 ans avait subi une blessure au cou.

«Je suis plus que chanceux d’avoir pu jouer aussi longtemps et de vivre les expériences que j’ai vécues, a affirmé McQuaid au réseau CBC. Je ne reviendrai pas en arrière sur ma situation en me disant que ma carrière a été interrompue. [...] Je ne m’apitoie pas sur mon sort, bien au contraire.»

Repêché par les Blue Jackets au deuxième tour (55e au total) de l’encan de 2005, l’arrière droitier a amorcé sa carrière dans la LNH avec les Bruins de Boston en 2009-2010. Il a disputé neuf campagnes avec le club du Massachusetts, remportant la coupe Stanley en 2011.

Au cours de sa dernière saison dans le circuit Bettman, soit en 2018-2019, il a porté l’uniforme des Rangers de New York et des Blue Jackets.

En 512 rencontres, McQuaid a touché la cible à 16 reprises et fourni 57 mentions d’aide pour 73 points.