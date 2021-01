À VOIR: Tim Stützle marque son premier but

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Tim Stützle a marqué son premier but (à voir dans la vidéo ci-dessus) à sa deuxième partie en carrière, et la jeune sensation allemande s’est assurée de le faire avec panache, samedi.

Dans un match contre les Maple Leafs de Toronto, celui qui a été la troisième sélection au total lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a fait preuve d’une grande coordination œil-main. Il a en effet patiemment attendu que la rondelle termine un vol lobé pour effectuer un tir dès son atterrissage sur la glace.

«C'était vraiment une sensation formidable, a dit Stützle après le match, lors d’une vidéoconférence. Je voulais sortir avec la victoire, nous avons eu une bonne poussée et tout le monde voulait obtenir ce troisième but. [La rondelle] était haute dans les airs et je voulais juste l’envoyer au filet. Un [but] que je n’oublierai jamais.»

Louangé

Ce filet permettait aux Sénateurs de réduire l’écart à 3 à 2. Le pointage est resté le même jusqu’à la toute fin du match, si bien que les Sénateurs ont subi une première défaite cette saison. Mais après la rencontre, les joueurs – et l’entraîneur-chef D.J. Smith – n’avaient que de bons mots pour le nouveau venu.

«C’était de toute beauté, a dit l'ailier Nick Paul. La première chose que nous avons faite au banc a été de nous regarder avec admiration, car c’était un gros but et c’est un grand joueur.»

«Il va être un très bon joueur, a pour sa part déclaré Smith. Vous pouvez voir sa vitesse. Et c'est génial qu'il atteigne cet [objectif]. Je pense que vous en verrez de plus en plus au fil de l'année.»

Stützle semble par ailleurs s’acclimater très rapidement au jeu de la LNH, lui qui a disputé la dernière campagne avec les Aigles de Mannheim, en Allemagne. Il estime d’ailleurs avoir déjà bien progressé après seulement un match.

«J'ai plus de confiance, c'est sûr, a-t-il avancé. Je suis un joueur créatif, donc je veux avoir la rondelle et faire des jeux. Je pense que j'ai joué avec plus de confiance [samedi] et ça a plutôt bien marché.»