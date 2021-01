James Harden brille à ses débuts avec les Nets

James Harden n’a pas raté son entrée en scène avec les Nets en réussissant un triple-double dans la victoire de 122 à 115 de sa nouvelle formation contre le Magic d’Orlando, samedi soir, à Brooklyn.

Obtenu des Rockets de Houston il y a quelques jours dans une transaction impliquant plusieurs équipes, Harden a inscrit 32 points, 12 rebonds et 14 mentions d’assistance à son premier match avec les Nets.

C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’un joueur marque plus de 30 points et réussit un triple-double à ses débuts avec une nouvelle formation.

C’est toutefois Kevin Durant qui a été le meneur pour l’équipe locale en inscrivant 42 points.

Harden n’avait pas encore eu la chance de s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers avant de fouler le terrain avec eux contre le Magic.

«Quand tu joues avec des joueurs vraiment, vraiment bons, c’est assez facile (de trouver la chimie), a dit le joueur de 31 ans en entrevue d’après match. Je dois juste apprendre à lire les jeux, où les gars aiment avoir le ballon, et apprendre à connaître les individus. Quand ce sera fait, il y aura moins de revirements et je serai plus efficace.»

L’autre joueur-vedette de la formation, Kyrie Irving, a raté un sixième match consécutif. «Quand on se retrouvera tous sur le terrain, ça va faire peur», a dit Harden à ESPN.

Nikola Vucevic a été le meneur pour le Magic avec ses 34 points et ses 10 rebonds. Le Montréalais Khem Birch a quant à lui enregistré neuf points, quatre rebonds et deux mentions d’assistance. Son compatriote Karim Mané n’a pas été utilisé.

Un deuxième gain consécutif pour les Raptors

À Tampa, les Raptors de Toronto ont signé une deuxième victoire consécutive face aux Hornets de Charlotte, qu’ils avaient également affrontés jeudi. Cette fois, ils se sont imposés par la marque de 116 à 113.

Après une première demie de 66 points, les Torontois ont ralenti au troisième engagement, mais ont tout de même su résister aux visiteurs en fin de rencontre.

Norman Powell a été le joueur le plus productif chez les Raptors avec 24 points. Le Montréalais Chris Boucher a quant à lui récolté 20 points, neuf rebonds et une mention d’assistance.