Une journée très spéciale pour Tim Stützle

C’est avec enthousiasme, mais aussi un brin de nervosité, que le jeune attaquant des Sénateurs Tim Stützle anticipait son premier match dans la Ligue nationale de hockey, vendredi, à Ottawa, contre les Maple Leafs de Toronto.

Ses grands débuts dans le circuit Bettman coïncident également avec son 19e anniversaire de naissance. Un beau cadeau pour le joueur allemand, sélectionné au troisième rang du dernier repêchage par la formation ontarienne.

«C’est une journée vraiment spéciale et je crois que c’est normal d’être nerveux, a dit Stützle, dans une entrevue rapportée par LNH.com. Ça peut être bon d’être nerveux. Mais au final, je crois que je peux contrôler ça pendant le match.»

«[...] C’est assurément un rêve qui se réalise. Je suis impatient d’aller sur la glace et de jouer le meilleur hockey dont je suis capable. En espérant que ça fonctionne et que nous obtenions la victoire.»

Stützle a été avisé par ses coéquipiers de l’histoire entre les Sénateurs et les Maple Leafs et se dit prêt pour cette première manche de la bataille de l’Ontario.

«Certains gars m’ont déjà dit qu’il y a une grande rivalité [entre les deux équipes], a indiqué l’Allemand. C’est toujours des matchs difficiles et tout le monde a hâte, particulièrement maintenant puisque c’est le premier après un long temps d’arrêt [pour les Sénateurs].

Une forte impression

L’ailier gauche de 6 pi 1 po et 187 lb a impressionné l’entraineur-chef D.J. Smith à son arrivée à Ottawa, après l’élimination de l’Allemagne au Championnat mondial de hockey junior. Il commencera d’ailleurs la saison parmi le top-6 des attaquants des Sénateurs, aux côtés de Derek Stepan et Evgenii Dadonov.

Smith avait un seul conseil à donner au joueur recrue avant son premier match. «Vas-y et joues le jeu que tu aimes. Il y a une raison pour laquelle tu as été repêché à ce rang. Nous savons que tu es un joueur spécial et nous ne basons pas ta carrière sur ton premier match dans la LNH.»

Du côté adverse, on reconnait aussi l’immense talent de Stützle. «Je l’ai regardé au Mondial junior, a dit l’attaquant de Maple Leafs Mitch Marner. C’est tout un joueur. Ce qu’il a fait pour l’équipe allemande est très impressionnant.»

Stützle avait conclu le tournoi avec une récolte de 10 points, dont cinq buts, en cinq matchs.