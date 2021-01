Romanov prêt à affronter McDavid et Draisaitl

Les Canadiens étaient de retour à l’entraînement à Edmonton, aujourd’hui, en vue de leur match de demain contre les Oilers.

L’entraîneur de l’équipe, Claude Julien, n’a effectué aucun changement dans ses trios d’attaquants et paires de défenseurs par rapport au match de mercredi contre les Maple Leafs.

Le CH doit se mesurer aux Oilers samedi soir, dès 19h. Ce deuxième match de la saison du Tricolore sera d’ailleurs présenté en direct à TVA Sports.

Voici quelques citations des différents points de presse donnés à la suite de l'entraînement.

PHILLIP DANAULT

Au sujet des Oilers: «c'est une grosse machine offensive, quasiment un monstre à deux têtes».

«On sait qu'ils ont énormément de vitesse et c'est en groupe qu'on va pouvoir contrer cette équipe-là.»

Le jeune Alexander Romanov est «une bonne addition pour l'équipe, très importante pour nous».

Il a aidé quelques jeunes coéquipiers à l'entraînement, ce matin, à travailler leurs mises au jeu: «je les ai pris sous mon aile (...) je leur ai donné quelques uns de mes trucs».

ALEXANDER ROMANOV

Son défenseur préféré durant sa jeunesse: «je ne sais pas, peut-être Erik Karlsson ou Drew Doughty!»

«J'étais excité, mais aussi un peu nerveux. Je me demandais ce que c'était, la LNH, dans la vraie vie. Mais ça a bien été.»

Affronter McDavid et Draisaitl: «c'est un très bon défi, en début de saison comme ça. Je suis très excité à l'idée de les affronter.»

«J'étais très confortable en jouant beaucoup. À chaque présence sur la glace, je me sentais très bien.»

«J'ai parlé avec mes parents. Ils étaient très fiers de moi. Ils m'ont dit que c'était un bon match et un bon départ pour moi.»

«C'est peut-être un peu plus rapide que la KHL et le Championnat mondial junior. L'intelligence au jeu est plus haute aussi.»

«La première présence, je ne savais pas où j'en étais tellement ça allait vite (...) Ça s'est toutefois amélioré un peu à chaque présence.»

CLAUDE JULIEN

«Qu'ils soient à part ou ensemble (McDavid et Draisaitl), il revient aux gars sur la patinoire de savoir où ils sont. (...) Ce ne sera pas une soirée facile pour notre groupe de joueurs qui devront contrer ces deux gars-là»

«Dans le cas de Romanov, on lui a dit "on a confiance en tes habiletés, va jouer (...) on fera les ajustements nécessaires en cours de route".»

«Ça prend vraiment des joueurs intelligents pour jouer contre ces gars-là (McDavid et Draisaitl) et les amener à des places sur la patinoire où ils ne peuvent pas faire du dommage.»

«On fait face à trois des meilleurs jeux de puissance de la ligue en Toronto, Edmonton et Vancouver. (...) Il faut vraiment être à notre meilleur demain parce qu'Edmonton, c'est LE meilleur jeu de puissance.»

«On est jeunes au centre et ça va être un de nos défis cette année, gagner le plus de mise au jeu possible. Danault continue d'être bon sur ce côté-là, Suzuki n'est pas si pire... il faut aussi regarder l'autre équipe. Toronto avait beaucoup de vétérans au centre, ils avaient un avantage sur ce côté-là.»

Dit de Romanov qu'il est à la fois «très confiant» et «prêt à apprendre».

Jake Evans n'a pas été puni, ni blessé, lorsqu'il a été remplacé par Danault au centre du 4e trio en fin de match contre les Leafs: «je mettais Danault avec (Paul) Byron et (Artturi) Lehkonen pour avoir une ligne d'expérience contre Matthews et Marner.»