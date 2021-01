Teoscar Hernandez et les Jays évitent l’arbitrage

Les Blue Jays de Toronto et le voltigeur Teoscar Hernandez se sont entendus sur les modalités d’un contrat d’un an et d’une valeur de 4,325 millions $.

C’est ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, vendredi.

Les deux camps ont ainsi évité l’arbitrage salarial. C’était la première fois que l’athlète de 28 ans avait droit à ce processus.

L’an passé, Hernandez a connu la meilleure saison de sa carrière, lui qui maintenu une moyenne au bâton de ,289. En 190 présences officielles à la plaque, le natif de la République dominicaine a frappé 55 balles en lieu sûr et expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain 16 fois. Il a d’ailleurs été le récipiendaire d’un bâton d’argent.

Par ailleurs, l’unique formation canadienne du baseball majeur s’est entendue avec le lanceur Ross Stripling. L’artilleur de 31 ans a signé un contrat d’un an qui lui rapportera 3 millions $. Il avait été acquis des Dodgers de Los Angeles, en août dernier.

En 2020, Stripling a participé à 12 rencontres avec les Jays et les Dodgers, maintenant un dossier de 3-3 et une moyenne de points mérités de 5,84.