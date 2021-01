Alex Galchenyuk laissé de côté

L’attaquant Alex Galchenyuk ne sera pas de la formation des Sénateurs, vendredi soir à Ottawa, pour le premier match de l’équipe, cette saison.

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef D.J. Smith, quelques heures avant le duel contre les Maple Leafs de Toronto.

L’ancien joueur du Canadien de Montréal a paraphé une entente d’un an et d’une valeur d’un peu plus d’un million $ avec les «Sens», l’automne dernier.

Il en est à sa cinquième formation depuis qu’il a été sélectionné par le CH avec le troisième choix au total du repêchage de 2012. Galchenyuk a également porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Penguins de Pittsburgh et du Wild du Minnesota.

En 549 parties dans la Ligue nationale, l’athlète de 26 ans a touché la cible à 135 reprises et fourni 185 aides pour 320 points.