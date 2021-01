Patrick Laine vanté par son entraîneur

Après avoir été fortement critiqué et au centre de rumeurs de transactions lors des derniers mois, l’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine a été louangé pour sa performance dans la victoire de 4 à 3 des siens, en prolongation, sur les Flames de Calgary, jeudi soir.

Le Finlandais de 22 ans a inscrit deux buts, dont celui en surtemps, et fourni une mention d'aide contre le club de l’Alberta.

L’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, n’a pas été surpris de la performance de son joueur, puisque ce dernier a connu un très bon camp d’entraînement.

«Il a travaillé plus fort dans les deux dernières semaines qu’il ne l’a jamais fait depuis qu’il est ici, a affirmé le pilote, lors de son point de presse suivant l’affrontement. [...] Cela fait partie de son développement. Tu deviens plus gros, plus fort et tu comprends mieux ce que signifie un camp d’entraînement. Tu te prépares en conséquence.»

«C’est un jeune homme très motivé, a poursuivi Maurice. Il veut être dans l'élite, mais parfois, il faut apprendre pour le devenir. Ce qu’il a fait ce soir [jeudi], il l’a mérité. Il n’a pas été chanceux, il n’a pas eu beaucoup de bonds favorables ou quelque chose comme ça. Il a simplement travaillé et cela a fonctionné.»

Un coéquipier modèle

En plus de s’impliquer sur le plan offensif, Laine a également pris la défense de l’un de ses coéquipiers lors du premier match des Jets en 2020-2021.

En fin de deuxième période, le défenseur des Flames Noah Hanifin a donné un coup de bâton dans le dos de l’attaquant Kyle Connor. Le deuxième choix au total du repêchage de 2016 n’a pas hésité une seconde et a jeté les gants pour défendre son coéquipier.

«Ce genre de jeu a toujours l’air dangereux. Si vous frappez l’un de nos meilleurs joueurs comme ça, quelqu’un doit intervenir et peu importe de qui il s’agit, a affirmé Laine. Les coéquipiers doivent faire cela et il y a un tas de gars qui se sont mobilisés pour moi dans le passé.»

«C’est le genre de gars qu’il est, a quant à lui dit Connor. Il ira se battre pour ses coéquipiers et c’est un gars altruiste.»

Seulement deux minutes...

Laine n’a toutefois pas obtenu un tour du chapeau à la Gordie Howe [NDLR: un but, une aide et un combat], puisque les arbitres lui ont seulement donné deux minutes de pénalité pour avoir tenté de défendre son coéquipier.

«J’étais énervé, parce que cela aurait été un tour du chapeau à la Gordie Howe. La seule fois où je laisse tomber mes gants, je reçois une pénalité de deux minutes, donc c’est un peu embarrassant, a indiqué Laine, à la blague. Je ne suis pas un gars qui aime beaucoup de battre. Je préfère rester sur la glace et aider l’équipe de cette façon.»