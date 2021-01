Les Falcons auraient trouvé leur homme

Les Falcons d’Atlanta auraient offert le poste d’entraîneur-chef au coordonnateur offensif des Titans du Tennessee, Arthur Smith.

C’est ce que rapportait le réseau ESPN, vendredi matin.

Selon la chaîne sportive, le club de la NFL serait en attente de la réponse de l’homme de 38 ans.

Smith œuvre pour les Titans depuis la campagne 2011 et est responsable de l’attaque depuis 2019. Avec la formation du Tennessee, il a notamment permis au quart-arrière Ryan Tannehill de donner un second souffle à sa carrière et au porteur de ballon Derrick Henry de devenir l’un des meilleurs joueurs évoluant à son poste dans le circuit Goodell.

S’il accepte l’offre des Falcons, Smith remplacera Dan Quinn. Ce dernier a été renvoyé en même temps que le directeur général Thomas Dimitroff le 11 octobre, alors qu’Atlanta avait un dossier de 0-5.

C’est Raheem Morris qui avait pris l’intérim de Quinn, mais il n’en a pas fait suffisamment pour obtenir le poste à temps plein. Les Falcons ont conclu leur dernière campagne avec une fiche de 4-12.