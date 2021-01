Un moment que Drew Brees attendait depuis longtemps

Alors que Drew Brees et Tom Brady s’apprêtent à s’affronter pour une première fois en carrière en rencontre éliminatoire dimanche, le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans se dit prêt pour le défi, qu’il anticipe depuis plusieurs mois déjà.

«Quand Tom Brady a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay et que j’ai su qu’il s’amenait dans notre section, j’ai commencé à penser à ce match», a confié Brees mercredi, dans une entrevue diffusée sur le site officiel des Saints.

«J’anticipais que cette rencontre allait se produire, puisque je connais les aspirations de notre équipe, soit de faire les éliminatoires et encore plus. Je savais ce qu’il allait apporter aux "Bucs" et à leur talentueuse formation, a poursuivi Brees. À ce moment, je crois qu’on a probablement tous pensé qu’on se retrouverait à ce point-ci de la saison.»

Il s’agira du premier duel éliminatoire impliquant deux quarts âgés de plus de 40 ans.

«Il a 43 ans et moi, j’aurai 42 ans vendredi. Ça fait un total de 85 ans et beaucoup d’expérience de football qui se retrouveront sur le terrain dimanche.»

Brady s’est joint aux «Bucs» l’été dernier après avoir disputé 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a remporté six fois le Super Bowl au cours de sa carrière et a aidé Tampa Bay à se qualifier pour les éliminatoires pour une première fois depuis 2007.

Les Saints, qui en sont à une quatrième participation consécutive aux éliminatoires, ont remporté leurs deux matchs face aux Buccaneers cette saison.