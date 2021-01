La transaction impliquant James Harden confirmée

Les Nets de Brooklyn ont officialisé l’arrivée du joueur-vedette James Harden, jeudi avant-midi.

Tel qu’évoqué par plusieurs médias, dont le site The Athletic, Harden a été échangé par les Rockets de Houston dans le cadre d’une transaction impliquant aussi les Cavaliers de Cleveland. Ceux-ci ont reçu des Nets le jeune Jarrett Allen et Taurean Prince. Pour sa part, le club du Texas a obtenu Caris LeVert, Rodions Kurucs ainsi que trois choix de premier tour. De plus, Brooklyn et Houston ont inversé leur ordre de sélection en ronde initiale pour quatre repêchages, incluant le prochain.

Également, les Rockets ont mis la main sur Dante Exum et un choix de premier tour des Cavaliers. Brooklyn aura droit enfin à une sélection de deuxième ronde de Cleveland en 2024. Contrairement à ce que certains ont mentionné, les Pacers de l’Indiana ne sont pas impliqués dans ce pacte.

Malgré la controverse entourant le départ de Harden à Houston, son embauche valait le coût, aux yeux de sa nouvelle organisation.

«L’ajout d’un joueur-étoile de la NBA comme James à notre formation la place beaucoup mieux pour lutter contre les meilleurs clubs, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué. James est l’un des tireurs et des fabricants de jeux les plus prolifiques de notre sport et nous sommes heureux qu’il puisse déployer son talent spécial à Brooklyn.»

Harden a fait partie de l’équipe d’étoiles du circuit Silver au cours des huit dernières saisons. Cependant, il a davantage fait parler de lui pour ses commentaires à l’égard des Rockets, récemment. Mardi, il a étalé ses états d’âme publiquement après un revers aux mains des Lakers de Los Angeles.

«Nous ne sommes tout simplement pas assez bons. Nous n’avons pas de chimie et nous manquons de talent. C’est une évidence», avait affirmé l’athlète de 31 ans. J’adore cette ville. J’ai littéralement fait tout ce que je pouvais. Cette situation est folle. C’est quelque chose qui, je crois, ne peut pas se régler.»

Avant même le début de la présente saison, Harden avait manifesté son désir de rejoindre une équipe prétendant au titre dans l’Association de l’Est après que l’entraîneur-chef des Rockets Mike D'Antoni eut démissionné. La formation de Houston avait par ailleurs échangé son ami Russell Westbrook aux Wizards de Washington.