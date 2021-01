EN DIRECT : Canadiens 3 - Maple Leafs 1

Les Canadiens de Montréal rendent visite aux Maple Leafs de Toronto pour leur premier match de la saison 2020-2021.

Pour l'occasion, nous avons droit à un duel de gardiens de but entre Carey Price et Frederik Andersen.

Cette rencontre est diffusée sur nos ondes et sur TVA Sports direct. Vous pouvez également suivre le déroulement de l'affrontement ci-dessous.

DEUXIÈME PÉRIODE

09:38 - Brett Kulak est puni pour avoir donné un double-échec à Alexander Kerfoot.

07:20 - BUT! Tomas Tatar marque en échapée à la suite d'une superbe passe d'Alexander Romanov.

05:30 - Zach Bogosian est puni pour avoir retenu Jesperi Kotkaniemi.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

19:37 - BUT! Josh Anderson inscrit son premier but dans l'uniforme des Canadiens grâce à un tir précis des poignets qui donne les devants aux siens 2-1. Jeff Petry et Jonathan Drouin sont encore complices.

15:56 - BUT! William Nylander crée l'égalité 1-1 alors que Carey Price a la vu voilée.

12:50 - BUT! Nick Suzuki donne les devants 1-0 aux Canadiens en avantage numérique. Jeff Petry et Jonathan Drouin ont obtenu une aide.

11:37 - Les Maple Leafs sont punis pour avoir eu trop de joueurs sur la glace.

07:39 - Zach Bogosian est puni pour avoir fait trébucher Jesperi Kotkaniemi.

03:34 - Carey Price réalise un bel arrêt face à Mitch Marner.

00:00 - Début de la rencontre.

FORMATION DU CH

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Josh Anderson

Tyler Toffoli - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Paul Byron - Jake Evans - Artturi Lehkonen

Ben Chiarot - Shea Weber

Joel Edmundson - Jeff Petry

Brett Kulak - Alexander Romanov