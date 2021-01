Un nouveau DG pour les Broncos de Denver

Les Broncos de Denver ont fait de George Paton leur nouveau directeur général, mercredi.

Paton, qui a fait ses marques avec les Vikings du Minnesota au cours des 14 dernières saisons, a accepté un contrat de six ans avec les Broncos. Il a occupé les fonctions d’assistant directeur général des Vikings ces neuf dernières années. La formation du Minnesota a atteint les éliminatoires trois fois au cours des six dernières saisons et a gagné deux titres de section depuis 2015 sous la tutelle du directeur général Rick Spielman et de Paton.

«C’est un honneur d’être nommé directeur général d’une concession iconique avec une tradition de championnat comme les Broncos de Denver, a dit Paton par voie de communiqué. Cette organisation a de grandes ressources, des gens formidables, un jeune groupe de joueur talentueux et un personnel extraordinaire. De plusieurs façons, je sens que cette équipe est comme un géant qui dort.»

Les Broncos ont connu une autre saison difficile, qu’ils ont conclue avec une fiche de 5-11. C’est la cinquième année consécutive qu’ils n’atteignent pas les éliminatoires.