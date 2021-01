Trevor Lewis jouera pour les Jets

L’attaquant Trevor Lewis est parvenu à convaincre les Jets de Winnipeg de l’engager lors du camp d’entraînement, puisqu’il a paraphé un contrat d’une saison et de 750 000 $, mercredi.

Lewis avait en effet accepté un contrat d’essai professionnel avec la formation du Manitoba au début du mois.

Le hockeyeur d’expérience a disputé 674 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH), toutes avec les Kings de Los Angeles. Repêché au premier tour par le club californien (17e au total) au repêchage de 2006, il a totalisé 70 buts et 163 points. En 2019-2020, il a inscrit six buts et ajouté autant de mentions d’aide pour 12 points en 56 matchs.

Les Jets doivent amorcer leur saison en accueillant les Flames de Calgary, jeudi soir.