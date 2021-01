«Bob» reprend l’entraînement

Après avoir raté le début du camp, le gardien de but Sergei Bobrovsky a participé à un premier entraînement des Panthers de la Floride, mercredi.

Celui qu’on surnomme «Bob» était absent en raison d’une blessure qui n’a pas été précisée.

«C’est fantastique d’être de retour et je me sentais bien, a commenté Bobrovsky aux journalistes, au terme de l’entraînement. Encore quelques séances et je serai prêt à commencer la saison.»

Double vainqueur du trophée Vézina, le gardien russe pourrait être devant le filet des Panthers dès leur premier match, dimanche à Sunrise, contre les Blackhawks de Chicago. La formation floridienne devait amorcer la campagne en affrontant deux fois les Stars de Dallas, soit jeudi et vendredi, mais ces matchs ont été reportés en raison d’une éclosion de COVID-19 chez l’adversaire.

Bobrovsky tentera de mieux faire avec les Panthers, lui qui, à sa première saison avec cette équipe, a conservé une fiche de 23-19-6, une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900 en 2019-2020. Samuel Montembeault et Chris Driedger sont les autres gardiens des Panthers.