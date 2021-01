Le Erik Karlsson des beaux jours?

Si les Sharks de San Jose veulent sortir des bas-fonds de la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur Erik Karlsson devra redevenir le joueur dominant qu’il a déjà été.

Selon l’entraîneur-chef Bob Boughner, le Suédois de 30 ans aurait retrouvé sa forme des beaux jours.

«Je trouve qu’il est plus explosif, plus rapide. Cela se voit, qu’il est en santé, a indiqué le pilote mardi, lors de son point de presse. Il semble heureux. Parfois, pendant les exercices, il prend le contrôle et fait le boulot par lui-même.»

«Je m’attends à ce qu’il connaisse un excellent début de saison. Il est dans un bon état d’esprit», a ajouté Boughner.

Après l’entraînement des siens mardi, Karlsson a confirmé les impressions de son entraîneur, spécifiant qu’il se sentait «bien physiquement et mentalement».

Il a également dit que la longue pause dans les activités des Sharks, qui n’étaient pas du retour au jeu cet été, lui avait permis de s’ennuyer du hockey.

«Je suis vraiment excité d’être de retour sur la patinoire», a-t-il notamment dit.

Lors de la dernière saison, Karlsson a amassé six buts et 34 aides pour 40 points en 56 parties. Il a également maintenu un différentiel de -15, lui qui évoluait pour une formation qui perdait plus souvent qu’à son tour.

«Nous savons tous que nous sommes une meilleure équipe que celle que nous avons été l’an dernier, a exprimé le détenteur d’un contrat rapportant 11,5 millions $ par saison. Comme groupe, nous avons l’impression que tout le monde est dans la bonne chaise. J’espère que nous allons faire beaucoup mieux que l’an dernier.»

Karlsson et les Sharks amorceront leur campagne 2020-2021 ce jeudi. Ils se mesureront aux Coyotes en Arizona.