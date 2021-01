Les Saints poursuivent leur marche

Les Saints de La Nouvelle-Orléans étaient largement considérés comme les favoris avant le début de leur duel contre les Bears de Chicago et la troupe de Sean Payton a répondu aux attentes avec un gain de 21 à 9, dimanche, au Mercedes-Benz Superdome.

Cette victoire signifie que Drew Brees et les Saints devront faire face à Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lors du prochain tour éliminatoire, alors que les Packers de Green Bay accueilleront les Rams de Los Angeles dans le deuxième duel de l’Association nationale.

Brees et sa bande ont toutefois mis du temps à se mettre en marche contre la défensive des Bears. À la demie, les Saints détenaient une mince avance de 7 à 3, grâce à un touché du receveur de passes Michael Thomas, son premier en plus d’un an.

Les Saints sont sortis plus fort lors de la deuxième moitié du match. Brees a lancé son deuxième majeur du match à Latavius Murray, tandis qu’Alvin Kamara a franchi la ligne des buts grâce à ses jambes.

Le pivot de la formation gagnante a aussi accumulé 265 verges par la voie des airs, tandis que Kamara en ajouté 99 au sol.

Du côté des Bears, Mitchell Trubisky a connu plusieurs difficultés, lui qui a complété 19 de ses 29 tentatives de passes pour 199 verges, dont 92 sur la dernière séquence à l’attaque des siens, en plus de distribuer sa seule de passe de touché sur le dernier jeu du match.