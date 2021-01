Les Raptors s’inclinent au son de la cloche

Les Raptors de Toronto sont passés bien près de signer leur troisième victoire de la saison – et une deuxième consécutive - dimanche soir à San Francisco, mais la troupe de Nick Nurse s’est inclinée au compte de 106 à 105 contre les Warriors de Golden State.

En retard par un seul point avec moins de cinq secondes à faire, la formation canadienne a mis le ballon dans les mains de Pascal Siakam, qui a tenté un tir au même moment où la cloche se faisait entendre. Le ballon a toutefois frappé l’anneau sans y pénétrer.

Malgré son dernier tir raté, Siakam a connu un bon match en marquant 25 points, en plus d’avoir récolté 11 rebonds. Fred VanVleet a aussi eu sa part de succès offensivement grâce à une performance de 21 points.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher a été utilisé pendant plus de 23 minutes par Nurse. Il a enfilé six de ses 10 tentatives de tir et son seul lancer franc, pour 15 points. Boucher a aussi obtenu six rebonds, mais il s’est surtout signalé avec son jeu défensif en bloquant six lancers de l’adversaire.

Du côté des Warriors, le Canadien Andre Wiggins a été le meilleur avec une récolte de 17 points, tandis que six autres de ses coéquipiers ont marqué 10 points ou plus.

Les Raptors seront de nouveau en action lundi à Portland, pour y affronter les Trail Blazers.