Morrissey s’est adapté à son rôle

Le défenseur des Jets de Winnipeg Josh Morrissey s’est vu décerner plus de responsabilités la saison dernière, et même s’il doit encore s’acclimater à certains aspects de son nouveau rôle, il se dit plus prêt que jamais à l’endosser.

À l’entre-saison 2019, la formation manitobaine a perdu plusieurs défenseurs, dont Jacob Trouba, Ben Chiarot et Tyler Myers. Dustin Byfuglien avait également indiqué à l’équipe qu’il s’absenterait pour des raisons personnelles tout juste avant le camp d’entraînement.

C’est dans ces circonstances que Morrissey est devenu le pilier des Jets à la ligne bleue, lui qui avait signé une prolongation de contrat de huit ans, d’une valeur de 50 millions $, lors de ce même été. De plus, l’organisation du Manitoba avait apposé un «A» sur son chandail.

«Les bons joueurs rendent les autres meilleurs autour d’eux. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois en faire plus dans ton rôle ou que tu dois en faire plus sur la glace, a indiqué Morrissey vendredi, en entrevue avec les médias locaux. À quelques reprises l’année passée, particulièrement en première moitié de la saison, j’essayais de trop en faire.»

Promu sur la première paire de défenseurs, Morrissey s’est appliqué afin d’être en mesure de rivaliser avec les meilleurs trios adverses.

«La prochaine étape de ma carrière consiste à passer au niveau supérieur sur le plan mental, a ajouté l’athlète de 25 ans. Je dois rivaliser contre les meilleurs pour faire partie de la conversation [des meilleurs défenseurs]. Je dois démontrer mon savoir-faire contre n’importe quel adversaire. Tous les bons joueurs dans notre ligue ont cette mentalité de vouloir jouer contre les meilleurs.»

Les Jets entameront leur saison à domicile, jeudi, contre les Flames de Calgary. Ils devront patienter jusqu’au 25 février avant de disputer une rencontre face au Canadien de Montréal.