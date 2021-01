Joe Thornton revit avec les jeunes loups

Jamais les jeunes Auston Matthews et Mitch Marner n’auront compté sur un joueur aussi expérimenté que Joe Thornton pour les épauler. Pressenti pour accompagner les deux vedettes sur le premier trio des Maple Leafs de Toronto, le vieux routier veut prouver qu’il a encore plus d’un tour dans son sac.

Le vétéran de 41 ans apprend à connaître son nouvel environnement. Samedi aura lieu le premier match simulé des Leafs et Thornton, comme un jeune premier, est déjà excité à l’idée de jouer au Scotiabank Arena.

Pour une rare fois dans sa carrière de 1636 matchs, l’Ontarien sera utilisé à l’aile gauche. Tout se déroule à merveille, a-t-il confié en vidéoconférence, vendredi, alors qu’il continue de faire connaissance avec ses nouveaux partenaires.

«Nous continuons à parler pour savoir où nous nous positionnerons, savoir d’où nous aimons tirer, a indiqué Thornton. Auston amène tellement de choses. Il est puissant et rapide, et évidemment son tir est très dangereux. De l’autre côté, Mitch a aussi beaucoup de vitesse. Il voit bien les jeux sur la glace, il est sournois et son tir est sous-estimé.»

«Je dois leur remettre la rondelle et faire le sale boulot pour eux. Je crois que ce sera un trio assez efficace», a prédit Thornton.

Reconnu pour sa vision du jeu et son physique imposant, «Jumbo Joe» a plutôt surpris Marner par sa vitesse dès ses premiers coups de patin.

«Lorsque qu’il se met à bouger, il est rapide. Il embarque sur la glace rapidement. Toutes les choses que j’ai vu de lui auparavant, je savais qu’il les faisait bien. [...] Mais sa vitesse, ce n’est pas quelque chose que j’avais remarqué moi-même», a confié l’ailier de 23 ans.

«Nous avons hâte de commencer pour voir ça. Notre chimie s’en vient de mieux en mieux chaque jour et nous voulons être à notre meilleur», a ajouté Marner, qui est certain que ça cliquera rapidement en situation de match.

Les Maple Leafs doivent d'ailleurs entamer leur saison contre le Canadien de Montréal, le 13 janvier, à Toronto.

Une invitation du capitaine

Un autre coéquipier de Thornton avait aussi bien hâte de le voir sur la glace : John Tavares. L’entraîneur Sheldon Keefe a parlé du rôle que son capitaine a joué dans la signature de l’ancien des Sharks de San Jose.

«John nous l’a dit dès le début, avant même qu’on ne s’entende avec Joe. Il a parlé avec Joe pour lui mentionner ce qui pourrait fonctionner et de comment ça pourrait leur bénéficier et éventuellement profiter à l’équipe», a raconté Keefe, qui a mis l’accent sur les unités spéciales à l’entraînement, vendredi.

«J’ai joué avec John à la Coupe du monde il n’y a pas si longtemps, a rappelé Thornton. Nous avons une excellente relation. Nous continuons à parler. Il peut venir me voir autant de fois qu’il en a envie dans le vestiaire. Tout ce dont j’ai envie c’est d’aider les gars. Ça fait très longtemps que je joue.»

Ce n’est pas faux de le dire: le premier choix au total du repêchage de 1997 disputera une 23e saison en 2020-2021. Il demeure toutefois toujours en quête d’une première coupe Stanley.