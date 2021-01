Une saison très importante pour Alec Martinez

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation l’été prochain, le défenseur des Golden Knights de Vegas Alec Martinez pourrait bien terminer la saison au sein d’une autre organisation.

Le hockeyeur de 33 ans avait été acquis des Kings de Los Angeles en février afin de donner une bonne dose d’expérience à l’équipe du Nevada en prévision des séries éliminatoires. Celui qui touchera 4 millions $ cette année est loin de déplaire à son entraîneur-chef Peter DeBoer, mais quelques jeunes loups comme Nicolas Hague et Dylan Coghlan cognent à la porte, tandis que l’arrivée d’Alex Pietrangelo a alourdi la masse salariale du club.

Ainsi, rien ne dit que Martinez sera encore avec les Knights après la date limite des transactions, le 12 avril. Toutefois, le principal concerné se concentre avant tout sur la campagne 2020-2021 et sa formation actuelle.

«Je pense que si l’équipe obtient du succès, les individus en auront tout autant. Pour le côté affaires, bien, ça se réglera tout seul, a-t-il affirmé au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Non, je n’ai pas trop pensé à cela. J’essaie seulement de me préparer pour cette année.»

«Si vous songez trop à ça, vous risquez d’être dépassé par la situation.»

Arrière mobile

Toutefois, DeBoer assure être pleinement satisfait du double récipiendaire de la coupe Stanley qui offre plus de mobilité à son groupe de défenseurs. Depuis son arrivée à Las Vegas, Martinez a récolté huit points en 10 matchs du calendrier régulier et autant en 20 parties éliminatoires. Son bon coup de patin se révèle un atout.

«On a reçu ce qui est attendu, a imagé l’instructeur. Quand on l’a acquis, on savait que ses statistiques offensives n’étaient pas fortes, mais je l’avais vu à l’œuvre durant la finale de la coupe Stanley 2012 [NDLR : DeBoer dirigeait les Devils du New Jersey, vaincus par les Kings]. Il créait de l’attaque et évoluait en avantage numérique. Donc, nous savions que le potentiel était là et ce fut mieux que prévu.»

D’ailleurs, Martinez a formé un duo avec Shea Theodore, preuve de l’estime de son pilote à son endroit.

«Son comportement sur la glace est synonyme d’une confiance tranquille, mais il chérit le hockey et tout le quotidien de son sport également», a résumé l’entraîneur.