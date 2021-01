Travis Dermott gardera-t-il sa place chez les Leafs?

Son entraîneur-chef Sheldon Keefe se garde bien de lui ajouter de la pression sur les épaules, mais le défenseur des Maple Leafs de Toronto Travis Dermott sait qu’il devra se montrer convaincant pour obtenir du temps de jeu régulièrement cette saison.

L’athlète de 24 ans a beau avoir 157 matchs de la Ligue nationale à son actif, il a de la concurrence à la ligne bleue. Avec l’arrivée de TJ Brodie, Zach Bogosian et Mikko Lehtonen dans la Ville Reine, Dermott a amorcé le camp d’entraînement au sein de la quatrième paire d’arrières en compagnie de Rasmus Sandin.

Ses 11 points en 56 rencontres de la dernière campagne ainsi que son différentiel de +14 sont désormais choses du passé. Tout est à refaire.

«Peu importe si vous luttez pour un poste ou vous êtes un joueur de premier plan déjà assuré de commencer l’année sur la formation partante, vous avez toujours une chance de prouver votre valeur à vous-même et de forcer les autres à connaître un excellent départ, a-t-il commenté aux médias, mercredi, par le biais de propos rapportés par le quotidien "Toronto Sun". Je ne pense pas qu’il existe un moment de ma carrière où je n’ai pas eu à montrer mon savoir-faire. Tout va rapidement ici et vous vous concentrez sur cela plus que sur n’importe quel autre aspect personnel.»

«Je suis certain que la composition de l’équipe se fera sans problème», a-t-il ajouté.

Confiance du patron

Pour sa part, Keefe croit toujours en son défenseur qui a accepté une offre qualificative des Leafs en octobre.

«Je ne dirais pas nécessairement qu’il doit prouver quelque chose à ce camp. Nous connaissons très bien Travis. Nous accordons plutôt une opportunité à de nouveaux joueurs, a-t-il indiqué. Je lui ai parlé de notre désir de nous donner de la profondeur en défense. Celle-ci s’est améliorée et si quelqu’un se trouvait sur la chaise de cinquième, sixième, septième ou huitième arrière, cela aura des conséquences.»

«Il peut jouer des deux côtés et peut monter ou descendre dans l’équipe en termes de responsabilités. Nous espérons un plus haut niveau de constance et une sorte de nouveau départ avec lui», a continué le pilote au sujet de Dermott, qui pourrait aussi être disponible au repêchage d’expansion du Kraken de Seattle l’été prochain.