Le Crew encore plus fort

Champion de la Coupe MLS 2020, le Crew de Columbus a renforcé son effectif, jeudi, avec l’ajout de l’un des meilleurs joueurs du tournoi en Kevin Molino.

Le milieu offensif, qui a 30 ans, était joueur autonome après avoir passé les quatre dernières saisons avec Minnesota United. Molino a été particulièrement excellent lors des éliminatoires, à l’automne dernier, alors qu’il avait inscrit quatre buts en trois matchs.

Molino, qui a aussi disputé deux saisons à Orlando avant de débarquer au Minnesota, a amassé 32 buts et 27 passes décisives en 104 apparitions dans le circuit Garber.

Le président et directeur général du Crew, Tim Bezbatchenko, estime que Molino est «l’un des ailiers les plus talentueux et explosifs de la MLS».

«Kevin va nous amener son habileté à changer les matchs, avec son jeu intelligent et technique, ce qui ajoutera à la chimie de notre équipe en compagnie de nos autres joueurs offensifs de qualité», a-t-il observé.

Mark McKenzie quitte le nid à son tour

Après Brenden Aaronson, l’Union de Philadelphie a vendu les services d’un autre produit de son académie, jeudi, alors que le défenseur Mark McKenzie a quitté pour la Belgique, où il se joindra au K.R.C. Genk.

Selon le MLSSoccer.com, Genk a payé plus de 6 millions $ pour les services du défenseur central de 21 ans, qui a disputé 48 matchs en MLS depuis 2018.

Plusieurs autres clubs européens, dont le Celtic Glasgow en Écosse, s’intéressaient au jeune joueur américain.

«Nos deux transferts record des derniers mois solidifient notre foi en l’idée de développer de jeunes joueurs au sein de notre académie afin d’en faire des athlètes matures et intelligents comme Mark», a indiqué le directeur sportif de l’Union, Ernst Tanner.

«Nous sommes fiers de Mark et de la mentalité de gagnant qu’il amène à tous les matchs et entraînements et nous savons qu’il continuera sur cette voie à Genk», a-t-il ajouté.

Le joueur s’est dit heureux d’avoir pu jouer pour l’équipe de sa ville avant de réaliser un rêve en allant poursuivre sa carrière en Europe.

Bruce Arena poursuit ses emplettes

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a annoncé l’embauche du défenseur américain A.J. DeLaGarza, jeudi.

DeLaGarza, qui a 33 ans, était joueur autonome après avoir passé la dernière saison avec l’Inter Miami. L’arrière central est un vieux routier de la MLS, où il évolue depuis 2009. DeLaGarza a notamment passé huit saisons avec le Galaxy de Los Angeles, où il avait été dirigé par l’entraîneur actuel des «Revs», Bruce Arena.

DeLaGarza est d’ailleurs un triple champion de la Coupe MLS.

«Je le connais depuis plusieurs années et je sais qu’il sera un grand ajout à notre équipe, a commenté Arena. Il est expérimenté et peut jouer à toutes les positions en défense. C’est un grand professionnel, un excellent communicateur et un joueur aguerri au plan tactique.»

Le vétéran a pas moins de 266 apparitions au compteur en MLS.