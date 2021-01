Un vent de renouveau a gagné Pekka Rinne

Le gardien d’expérience des Predators de Nashville Pekka Rinne a bien l’intention de racheter une saison 2019-2020 insatisfaisante, et ce, même si ses priorités ont quelque peu changé.

Effectivement, l’athlète de 38 ans et sa conjointe sont devenus les parents d’un petit garçon – Paulus – le mois dernier. Les journées de la famille étant pour le moins bien remplies, le défi du Finlandais sera encore plus imposant sur la glace. La prochaine campagne sera exténuante pour toutes les formations de la Ligue nationale (LNH) qui devront miser sur deux hommes solides devant le filet afin de traverser ces mois compliqués.

Au Tennessee, les «Preds» compteront sur Juuse Saros et Rinne, espérant que le second fera mieux cette fois. Son taux d’efficacité de ,895 et sa moyenne de buts alloués de 3,17 ne reflètent pas l’ensemble de son parcours dans le circuit Bettman et le vétéran en est bien conscient.

«Personnellement, je veux rebondir durant la prochaine campagne. Je ne suis pas heureux de la dernière et de mon niveau de jeu. Je me suis préparé physiquement et mentalement au cours des quatre derniers mois ayant suivi les séries et l’excitation est là, a-t-il dit au site officiel des Predators. À ce stade de ma carrière, ma seule préoccupation est de gagner et de revenir en force.»

Pour y arriver, chaque détail au quotidien compte.

«Vous devez voir toute séance d’entraînement comme un match, a-t-il ajouté. Il vous faut un plan lorsque vous arrivez à la patinoire, un aspect sur lequel vous devez vous concentrer au moment de débarquer sur la glace. Il faut vous préparer à être meilleur et non pas seulement se contenter de considérer ça comme un entraînement régulier. [...] On doit prendre soin de soi-même et effectuer le nécessaire tous les jours pour progresser.»

Une vie nouvelle

Pendant que Rinne a veillé aux bons soins de sa progéniture, le hockey de la LNH est demeuré en arrêt depuis octobre. Même s’il n’a pas eu le temps de s’ennuyer, le numéro 35 a bien hâte de renouer avec l’action... à l’aréna.

«Nous avons tous manqué le hockey... mais oui, il y a tellement eu de positif dans ma vie que le tout s’est équilibré. Je ne peux pas être plus heureux. Je suis devenu père et tout s’est bien passé avec notre fils. Et là, le hockey reprendra, ce qui me rend tout aussi de bonne humeur.»

«Toute ma vie, mon identité était celle d’un hockeyeur. C’est ma vraie passion dans la vie, mais soudainement, vos priorités changent et il y a quelque chose qui importe davantage : votre famille et dans ce cas, mon garçon. C’est une nouveauté soudaine, mais cela vous fait apprécier le hockey encore plus. Vous prenez un peu de recul et cela paraît à vos yeux», a-t-il également souligné.