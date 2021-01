Luke Kunin a un contrat en poche

L’attaquant Luke Kunin a conclu une entente de deux ans et de 4,6 millions $ avec les Predators de Nashville, mercredi.

Kunin, 23 ans, a complété son pacte d’entrée durant la dernière saison avec le Wild du Minnesota, qui l’a échangé aux «Preds» le 7 octobre. Le joueur d’avant Nick Bonino avait pour sa part pris le chemin inverse.

En 2019-2020, le patineur de 6 pi et 192 lb a obtenu 15 buts et 16 mentions d’aide pour 31 points en 63 matchs. Il a touché la cible deux fois en quatre parties éliminatoires. L’Américain a réalisé ses débuts dans la Ligue nationale en 2017-2018 et a totalisé 52 points en 131 affrontements du calendrier régulier jusqu’ici.