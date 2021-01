Les Jets sont prêts pour la coupe Stanley, croit Hellebuyck

Après avoir gagné le trophée Vézina la saison dernière, le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck voit encore plus grand pour la campagne à venir.

«Maintenant, le seul (trophée) qui est important c’est la coupe Stanley», a lancé l’Américain de 27 ans, mercredi, en visioconférence.

«J’aimerais remporter un autre trophée Vézina, ce serait formidable. Mais c’est le moment. Je suis à mon sommet et l’équipe l’est aussi. C’est le temps de gagner une coupe Stanley. Chaque jour, on doit bâtir en fonction de ça.»

La route vers le championnat de la Ligue nationale de hockey sera toutefois ardue avec un calendrier condensé de 56 matchs. Les Jets disputeront de neuf à 10 parties contre chacune des autres équipes de la division canadienne, qui s’annonce particulièrement relevée.

Pour maximiser leurs chances de succès, les Jets devront déterminer comment ils utiliseront leurs gardiens.

Hellebuyck a indiqué mercredi qu’il espère jouer de 40 à 45 matchs, ce que l’entraîneur-chef Paul Maurice n’était pas immédiatement prêt à endosser. Des discussions avec l’entraîneur des gardiens Wade Flaherty et avec le gardien Laurent Brossoit seront nécessaires pour établir un plan.

Les objectifs de Brossoit

Pour sa part, Brossoit se sent prêt à épauler Hellebuyck au meilleur de ses capacités, malgré les circonstances particulières entourant la saison 2020-2021.

«Je planifie et je me prépare depuis un mois le plus sérieusement possible. Quand je suis arrivé ici, je ne sentais pas que je devais augmenter ma charge d’entraînement pour être prêt. Je suis arrivé préparé et je me sens bien jusqu’à présent», a indiqué Brossoit par visioconférence.

Ses principaux objectifs cette saison seront d’améliorer sa moyenne d’efficacité de ,906 enregistrée la saison dernière et de pousser Hellebuyck à se surpasser.

«Il y a beaucoup d’éléments positifs dans une situation comme celle-là. Je peux apprendre en regardant chaque jour un gagnant du trophée Vézina et voir ce que ça prend. J’ai la chance de compétitionner contre lui, à l’autre bout de la patinoire, pendant les entraînements et j’aime ce défi», a dit Brossoit.

Les Jets amorceront leur saison le jeudi 14 janvier contre les Flames de Calgary, à Winnipeg.