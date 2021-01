Jakob Pelletier peut quitter la tête haute

La défaite d’Équipe Canada junior a été crève-cœur mardi soir, notamment pour Jakob Pelletier des Foreurs de Val d’Or.

Malgré la douleur, le Québécois a tout de même pris le temps de consoler ses coéquipiers sur la glace après la rencontre, un geste d’une grande classe selon son ancien entraîneur chez le Blizzard du Séminaire Saint-François, Martin Laperrière. Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.

«Je ne suis pas surpris, c’est exactement le type de joueur qu’il est. Jakob Pelletier c’est un bon joueur de hockey, mais c’est aussi une personne extraordinaire», a déclaré celui qui a dirigé au niveau Midget AAA de 2016 à 2018.

Pelletier a aussi retenu l’attention avec son talent offensif. L’attaquant des Foreurs a récolté 7 points lors du tournoi présenté à Edmonton.

«Il était sur le troisième trio, ensuite tranquillement sur le deuxième et mardi il a joué sur le premier. J’ai aimé son tournoi, on a vu sa fougue et sa passion», a commenté Laperrière.

Après la défaite contre les Américains, Pelletier a mis le cap sur Calgary, afin de participer au camp d’entraîenement des Flames.

Et il ne faut pas miser contre le Québécois, selon son ancien entraîneur : « Je pense qu’il est dans une bonne position à Calgary pour faire tranquillement sa place. Il va trouver le moyen d’ouvrir les yeux de ses entraîneurs.»