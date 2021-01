Quelques mois après avoir remporté les grands honneurs, le Lightning de Tampa Bay a toujours la soif de vaincre. C'est ce que le directeur général Julien BriseBois a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

Le défi ne s'annonce toutefois pas facile pour eux puisque les champions de la saison 2019-2020 ont été dans l'obligation de procéder à certaines transactions pour se conformer aux exigences du circuit Bettman.

«On a pris le temps de célébrer, mais on a rapidement tourné la page. On avait beaucoup de travail à faire pour respecter le plafond salarial. On devait se familiariser avec les nouvelles règles pour optimiser nos chances de répéter en 2021.»

Parmi les mouvements effectués par le Lightning, il y a eu la transaction qui a fait passer Cédric Paquette aux Sénateurs d'Ottawa. Cette décision a été difficile à prendre.

«On n'a pas le choix de trouver une façon de respecter le plafond salarial. Les circonstances de cette année ont compliqué notre travail. Ce n'était pas facile d'annoncer à Cédric qu'il était échangé. Je me souviens encore du début de notre relation quand il était avec l'Armada. Je l'ai vu passer par Syracuse et se rendre jusqu'à la LNH. Mais je savais qu'on allait devoir échanger des joueurs qui étaient avec nous depuis longtemps et qu'on aimait beaucoup.»

BriseBois assure toutefois que tout a été fait dans le respect.

«On veut faire les choses de la façon la plus humaine et la plus respectueuse possible. On a beaucoup de discussions avec les joueurs et les agents et nous sommes transparents avec eux.»

Même si le Lightning a perdu quelques morceaux, l'objectif demeure le même.

«Les joueurs qui sont toujours ici sont contents de l'être. On a un très beau défi devant nous, celui de gagner deux ans de suite. C'est ça qui nous motive. On a encore plus d'ambition cette année.»

Pour y parvenir, la formation de Tampa Bay devra toutefois apprendre à se débrouiller sans un élément très important.

«La blessure à Nikita Kucherov a peut-être facilité un peu notre travail pour respecter la masse salariale, mais ce sera plus difficile de se qualifier pour les séries éliminatoires sans lui. C'est probablement le joueur le plus habile avec la rondelle au monde. C'est une énorme perte pour nous.»

Voyez l'entrevue de Julien BriseBois dans la vidéo ci-dessus.