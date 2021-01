Kevan Miller revient de très loin

Absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey depuis 21 mois, le défenseur des Bruins de Boston Kevan Miller a fait un retour marqué auprès de ses coéquipiers, lundi, lors de l’ouverture du camp d’entraînement.

Une série de blessures aux genoux ont forcé l’athlète de 33 ans à s’absenter pendant la moitié de la saison 2018-2019 et à tirer un trait sur la campagne suivante. Les Bruins ont exprimé toute leur confiance envers l’Américain en lui offrant une prolongation de contrat d’un an en octobre dernier.

«C’était incroyable de le voir. J’ai eu presque la chair de poule en le regardant, a mentionné Brad Marchand, qui est un bon ami de Miller, au site web Boston Hockey Now. Non seulement est-il de retour, mais il est en forme... il est un véritable animal en ce moment. On dirait qu’il n’a rien manqué.»

Boston avait besoin de bonnes nouvelles comme celle-ci, puisque sa brigade défensive a perdu de gros morceaux récemment. Avec le départ de Torey Krug, et encore plus en raison de celui de Zdeno Chara, les capacités en défense et le caractère intimidant de Miller sont les bienvenus.

L’entraîneur Bruce Cassidy, lui, sait que son équipe compte sur plusieurs leaders malgré le départ du capitaine, et ça inclut Miller, un vétéran de six saisons.

«Nous avons [Kevan Miller] de retour, qui a l’air bien, de retour dans le vestiaire et qui pourra redevenir un leader avec le groupe. En espérant qu’il soigne son jeu d’abord, mais je reconnais qu’il a toujours fait du bon travail de leadership pour nous.»

Avec le virage jeunesse à la ligne bleue des «Oursons», Miller pourrait s’attendre à occuper le rôle de sixième ou septième défenseur, cette-même chaise que Chara a délaissée pour joindre les Capitals de Washington.