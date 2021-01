Zack Kassian ne pense pas qu’à Calgary

Zack Kassian est l’un des acteurs principaux de la désormais célèbre «Bataille de l’Alberta», mais le policier des Oilers d’Edmonton assure qu’il n’aura pas d’yeux que pour les Flames de Calgary lors de la saison 2020-2021.

Avec seulement 56 matchs au calendrier et dans une section entièrement canadienne, les équipes au nord de la frontière se croiseront bien plus souvent qu’à l’habitude. Kassian et plusieurs joueurs avant lui ont vanté la qualité du hockey qui sera disputé cette année.

«Cinquante-six matchs face à des équipes canadiennes, toutes les parties sont importantes. Toutes les rencontres auront leur petit quelque chose de particulier et il y aura beaucoup d’intensité», a indiqué la petite peste, lundi en vidéoconférence.

Bien entendu, les duels entre les Flames et les Oilers auront un caractère particulier en raison de l’histoire récente entre les deux équipes.

«Jouer contre les équipes canadiennes sera très amusant. Évidemment, avec Calgary il y a toujours de la tension entre les deux clubs», a avoué Kassian, qui a certainement hâte d’en découdre avec Matthew Tkachuk.