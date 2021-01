Les partisans du CH devront veiller tard

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé lundi l’heure exacte de tous ses matchs de la saison 2020-2021 et sans surprise, les partisans du Canadien de Montréal devront veiller jusqu’aux premières heures de la nuit à quelques reprises afin de voir leurs favoris à l’œuvre devant leur téléviseur.

Si les deux premiers duels de la campagne du Tricolore, les 13 et 16 janvier, se dérouleront à 19 h (heure du Québec), plusieurs autres prévus dans l’ouest du pays auront lieu à un moment de la journée beaucoup plus tardif, décalage horaire oblige. Notamment, durant la deuxième semaine du calendrier régulier, le CH jouera à 21 h contre les Oilers d’Edmonton (le 18 janvier), ainsi qu’à 22 h et 21 h 30 face aux Canucks de Vancouver, les 20 et 21 janvier.

De plus, le samedi 27 février à Winnipeg, sa rencontre s’amorcera à 22 h, tandis qu’une série de deux parties contre les Canucks, les 8 et 10 mars, se tiendra en fin de soirée. Le second des deux affrontements s’entamera d’ailleurs à 23 h.

Par ailleurs, la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien ne jouera qu’une fois en début d’après-midi, soit le 6 février à Ottawa. Tous les matchs au Centre Bell sont prévus en soirée.