Le couperet tombe dans la NFL

Terminant la campagne 2020 de la NFL au dernier rang du classement général, les Jaguars de Jacksonville ont congédié l’entraîneur-chef Doug Marrone, lundi.

Le natif du Bronx en était à sa quatrième saison complète avec l’équipe de la Floride. Il a mené son club une seule fois en éliminatoires (2017) et a maintenu un dossier peu reluisant de 23-42.

«Je suis déterminé à offrir une équipe gagnante à la ville de Jacksonville, a dit le propriétaire Shad Khan, dans un communiqué. Réalisant que cet objectif requérait un nouveau départ dans notre service des opérations football, j’ai parlé à Doug Marrone afin de lui exprimer ma gratitude pour son travail acharné au cours de ses quatre dernières saisons comme entraîneur-chef.»

«La recherche d’un directeur général continue et celle d’un nouvel instructeur-chef commence.»

Celui qui aura la chance de remplacer Marrone à Jacksonville amorcera son mandat avec le premier choix au total du prochain encan de la NFL.

Lynn aussi

Les Chargers de Los Angeles ont pour leur part fait leurs adieux à leur pilote Anthony Lynn.

Lynn a dirigé l’équipe pendant les quatre dernières années. Il a maintenu une fiche globale de 33-31, le club californien terminant la saison 2020 avec un dossier de 7-9.

«Je ne suis pas sûr qu’il y a un être humain plus respecté qu’Antony dans la NFL, et je veux lui exprimer ma plus grande gratitude pour son leadership au cours d’une période de grands changements dans notre organisation», a dit le propriétaire Dean A. Spanos.