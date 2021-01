Travis Hamonic tente sa chance à Vancouver

Incapable de signer un contrat avant le début des camps d’entraînements, le défenseur Travis Hamonic a accepté un contrat d’essai professionnel avec les Canucks de Vancouver, dimanche.

Le défenseur de 30 ans devra toutefois attendre au moins sept jours avant de participer à une séance d’entraînement puisqu’il devait voyager de Winnipeg à Vancouver, dimanche. Il devra ensuite respecter une quarantaine de sept jours.

Hamonic a disputé les trois dernières campagnes avec les Flames de Calgary. En 2019-2020, il a inscrit trois buts et amassé 12 points en 50 parties, montrant un différentiel de -3.

Le joueur originaire du Manitoba a disputé 637 matchs dans la Ligue nationale avec les Islanders de New York et les Flames, totalisant 37 buts, 188 points et 591 minutes de pénalité.