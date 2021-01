C'est réglé pour Strome

Les Blackhawks de Chicago se sont finalement entendus avec le joueur autonome avec compensation Dylan Strome, dimanche. L’attaquant touchera 6 millions $ au cours des deux prochaines saisons.

Âgé de 23 ans, Strome a été acquis des Coyotes de l’Arizona en novembre 2018 en compagnie de Brendan Perlini en retour de Nick Schmaltz. Il avait été un choix de premier tour, soit la troisième sélection au total, des Coyotes lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2015.

«Nous croyons que Dylan est prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière et à bâtir sur les progrès qu'il a réalisés au cours de ses deux premières années à Chicago, a indiqué le directeur général Stan Bowman, dans un communiqué. Il a un grand instinct offensif et apporte de la créativité à notre équipe. Nous sommes ravis qu’il ait signé et qu’il puisse nous rejoindre [lundi] pour le camp.»

Strome a totalisé 12 buts et 38 points en 58 parties en 2019-2020. L’année précédente, il avait connu sa meilleure campagne en carrière avec 20 buts et 57 points de 78 parties avec les Blackhawks et les Coyotes.