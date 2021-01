Les Flames feront des expériences

Les Flames de Calgary seront en mode exploratoire lors de leur camp d’entraînement et au début de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général Brad Treliving dimanche, lors d’une vidéoconférence avec les médias.

«Je sais que nous sauterons sur la glace demain [lundi] et que la grosse histoire sera de savoir qui joue avec qui, a-t-il dit. Je tiens toutefois à vous prévenir qu’il s’agira seulement de la première journée.»

«Ce sera peut-être différent lors de la deuxième et de la troisième journée, a ajouté le DG. Je pense que c’est comme ça que cela se déroulera lors du camp d’entraînement et au début de la saison. Nous allons faire des expériences. Ce n’est pas les évangiles. Nous avons beaucoup de profondeur et énormément d’options.»

Une question de chimie

L’entraîneur-chef Geoff Ward partage la même vision que son patron, lui qui croit que les Flames se tireraient dans le pied en n’essayant pas plusieurs combinaisons pour leurs trios offensifs et leurs paires de défenseurs.

«Nous ne nous rendrions pas service si nous ne profitions pas de l'occasion pour voir si nous avons une meilleure formation potentielle que celle avec laquelle nous avons terminé la dernière campagne», a exprimé le pilote.

«Nous pourrions déplacer des joueurs régulièrement pour avoir une idée de ce que cela donnera, a-t-il poursuivi. Tout est une question de chimie. Notre travail consiste à comprendre quelle est notre meilleure formation pour notre match contre [les Jets de] Winnipeg [le 14 janvier, lors du premier match des Flames]. Rien n’est gravé dans la pierre.»

Après l’élimination du club albertain cet été, Ward avait dit au réseau Sportsnet qu’il souhaitait voir Elias Lindholm au centre. Cela laisse donc une place sur l’aile droite du premier trio de la formation des Flames. Il sera donc intéressant de voir qui aura la meilleure chimie avec Johnny Gaudreau et Sean Monahan.