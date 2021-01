Eric Staal est affamé

Entouré de nombreux jeunes joueurs au camp des Sabres de Buffalo, le vétéran Eric Staal est prêt pour un nouveau défi, alors qu’il devrait pivoter le deuxième trio de l’organisation cette saison.

Au cours des deux premières séances d’entraînement, il était flanqué de Jeff Skinner et de Sam Reinhart. Le principal intéressé semble très heureux d’avoir cette opportunité, s’il faut se fier à l’entraîneur-chef Ralph Krueger.

«Eric entrevoit cette responsabilité et ce défi avec un état d’esprit incroyablement affamé, a dit Krueger samedi, lors d’une vidéoconférence. Vous pouvez sentir qu'il veut que quelque chose se passe ici et il croit que quelque chose va se passer, et il veut en faire partie. Vous ne sentez pas qu’il est plus âgé, et c’est important.»

«Je me sens bien, a lui-même déclaré Staal. Je me sens préparé, en bonne santé. Mon corps se sent bien. Mon esprit est aussi jeune que ces gars qui sont ici. Ça va être un processus amusant.»

Prévisible

S’il est encore tôt pour avoir une bonne idée d’une unité formée par Staal, Skinner et Reinhart, il semble que les trois hommes soient heureux de pouvoir compter l’un sur l’autre.

Pour Skinner, qui a déjà côtoyé Staal lorsqu’ils étaient tous deux membres de l’organisation des Hurricanes de la Caroline, le joueur de centre rend tous les jeux un peu plus faciles, notamment grâce à son expérience.

«Il est assez prévisible, a fait valoir Skinner. Il gagne beaucoup de batailles et il crée beaucoup d'espace avec sa taille et sa vitesse. C’est toujours agréable quand on est ailier. Il ne montre pas de signes de ralentissement.»

De l’autre côté, Reinhart a reçu quelques conseils de Staal, qui devra utiliser un peu plus ses armes pour connaître plus de succès. Mais le nouveau venu est excité de pouvoir profiter de son talent.

«Son tir est assez mortel, a dit Staal. De ce que j’ai vu dans les dernières années, je ne pense pas qu'il tire assez la rondelle, mais je vais essayer de le faire [tirer] un peu plus cette année. J’aime son style et sa compétitivité.»

«C'est l'un des nombreux gars que je suis ravi d'avoir à mes côtés en ce moment», a conclu le champion de la coupe Stanley en 2006.