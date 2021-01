Bergevin confiant pour 2020-2021

En marge de l'ouverture du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal, le directeur général de l'organisation, Marc Bergevin, s'est adressé aux médias, dimanche.

Voici un résumé de ses propos.

Sur le futur de l'équipe

«On a 56 matchs à disputer alors on va mettre la meilleure équipe sur la patinoire. On n’a pas sacrifié le futur à court terme et à long terme. On a ajouté des éléments sans rien perdre du futur. On n’a pas perdu de jeunes joueurs et de choix.»

Sur Corey Perry

«Il a joué de bonnes séries l’an dernier. C’est un joueur qui peut t’amener en séries et t’aider à passer au travers. En séries, il joue à un autre niveau. Il lance un message à nos joueurs, nous sommes ici pour gagner»

Sur le taxi squad

«Le taxi squad va nous aider à mieux gérer notre masse salariale, mais ça ajoutera des transactions au cours de la saison afin de bien la gérer.»

Sur le hockey de l’Est c. le hockey de l’Ouest

«Pour notre voyagement ça va être plus difficile que dans le passé. Mais avec l’équipe sur la patinoire, nous sommes prêts pour les équipes de l’Ouest. Je me promène dans le vestiaire et les joueurs sont excités de jouer dans cette division. Juste quatre équipes en séries et nous allons être prêts le 13 janvier.

Sur l’embauche de Frolik

«Avec le calendrier condensé, il va y avoir des blessures. J’ai eu Frolik à Chicago et il sera dans l’alignement certains soirs.»

Sur la vaccination

«En ce moment nous n’avons pas eu de discussions sur un vaccin. C’est la ligue nationale, Gary Bettman et Bill Daly qui nous donneront les informations nécessaires»

Sur l’utilisation de ses gardiens

«Je m’attendais à un calendrier condensé. Aujourd’hui ça nous aide beaucoup d’avoir deux très bons gardiens, surtout avec l’horaire que nous avons.»

Sur les trois joueurs au Championnat du monde junior

«Cole a eu plusieurs opportunités de marquer, sa progression est bonne.»

«Guhle, il y a plusieurs choses qu’il fait bien. Il lit très bien le jeu.»

«On attend de voir ce qui ce passe avec les ligues juniors dans l’Ontario et l’Ouest, mais oui il y a une petite chance de voir Guhle débarquer à Montréal pour le camp d’entraînement.»

Sur les transactions cette saison

«Ce sera très difficile de faire des échanges cette saison, en raison du COVID et des protocoles de quarantaine.»

Sur les risques liés au voyagement

«Nous sommes testés à tous les jours et nous sommes dans une bulle. La ligue a prouvé dans les dernières séries que c’était possible de le faire. Les joueurs sont responsables.»

«Le message a été lancé par la ligue avec les protocoles. Je m’attends à ce que les joueurs soient prudents.»

Sur le ballottage

«Avec la quarantaine et les joueurs venant des États-Unis, il faudra y penser à deux fois avant de ramasser un joueur au ballottage. Mais le risque de perdre un joueur est bien présent.»