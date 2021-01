Les Rangers impatients de voir Alexis Lafrenière en action

L’attente tire à sa fin pour le Québécois Alexis Lafrenière, toute première sélection au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), puisque les Rangers de New York amorceront leur camp d’entraînement dimanche.

Le directeur général Jeff Gorton n’a pas caché, samedi, que l’attente prolongée avant le début de la saison – pandémie de COVID-19 oblige – a fait augmenter l’impatience avant de voir l’ancien de l’Océanic de Rimouski dans l’uniforme new-yorkais.

«Évidemment, c’est énorme. Nous en avons parlé beaucoup au cours des derniers mois [depuis] la loterie, a dit Gorton lors d’une vidéoconférence. Alors d’être si près de le voir sur la glace, c’est énorme. Habituellement, le premier choix au repêchage est sur la glace en septembre avec des matchs préparatoires et amorce [sa carrière] en octobre.»

«Nous avons dû attendre un long moment et les partisans aussi. Je sais qu’il est très excité, qu’il travaille fort et qu’il essaie d’être à l'aise avec ses coéquipiers. Il est excité, nous sommes excités et je suis sûr que tout le monde est excité de le voir avec l’uniforme des Rangers. Ce sera un grand moment pour tout le monde.»

À gauche ou à droite?

Lafrenière est un ailier gauche naturel, mais il pourrait toutefois devoir œuvrer à l’aile droite cette saison. En effet, Artemi Panarin et Chris Kreider sont également ailiers gauches. Mais à droite, le départ de Jesper Fast pour les Hurricanes de la Caroline a certainement laissé un trou.

«C'est un luxe [d’avoir] des ailiers qui peuvent jouer des deux côtés, a fait valoir le DG. Je ne sais pas si Panarin va changer de côté. Il est plutôt à l'aise et assez efficace [à gauche]. Mais les autres gars, je pense, sont assez polyvalents et la possibilité de changer de position est là. Mais c’est plutôt une question pour [l’entraîneur-chef] David Quinn.»

Lafrenière ne devrait pas être le seul choix de premier tour à effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. En effet, le DG s’est dit très enthousiaste à propos du défenseur K'Andre Miller, sélectionné au 22e échelon en 2018.

Miller a accepté un contrat d’entrée de trois ans en mars dernier, et a décidé de ne pas rejoindre les Badgers de l’université du Wisconsin pour la campagne 2020-2021.

«Il a une bonne chance [de faire l’équipe], a dit Gorton. Nous sommes tous excités par ce qu’il a montré. Son engagement lors de la saison morte a été excellent. Il est [à New York] pour s’entraîner, travailler et patiner depuis longtemps.»